MVEP o prijetnji tužbom: Znat ćemo odgovoriti na slovenske postupke

Hrvatska neprihvaćanjem i neprovođenjem arbitražne odluke ne krši odredbe pravne stečevine Europske unije, te stoga ne vidi razlog za slovensko pokretanje bilo kakvog postupka protiv Zagreba pred Sudom EU-a, a ukoliko Slovenija to učini, Hrvatska će znati odgovoriti, istaknulo je u petak hrvatsko Ministarstvo vanjskih i europskih poslova.

'Neprihvaćanjem arbitražne odluke, odnosno njezinim neprovođenjem iz jasnih razloga Republika Hrvatska ne krši odredbe pravne stečevine, odnosno pravo Europske unije, stoga ne vidimo ni razloga ni povoda za slovensko pokretanje bilo kakvog postupka protiv Hrvatske pred Sudom Europske unije', naglasilo je u petak za Hinu Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, naglasivši da će u slučaju da se ipak pokrene neki postupak Hrvatska 'znati na to odgovoriti'.

Predsjednik suda Europske unije u Luksemburgu pred kojim Slovenija najavljuje moguću tužbu protiv Hrvatske krajem prosinca za slovenski je tisak rekao da države članice EU-a mogu pred tom institucijom tužiti jedna drugu, no da to moraju učiniti sporazumno, te da su takve tužbe rijetke.

'U sporazumima postoji odredba da države članice mogu pred sudom iznositi tužbu jedne države protiv druge. One to moraju učiniti sporazumno i ako se dogovore da će s time na sud, onda to mogu učiniti', istaknuo je tada Koen Lenaerts.