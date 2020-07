Mrsić: Lijeve opcije trebaju se udružiti da spriječe dolazak crne desnice

Predsjednik Demokrata Mirando Mrsić poručio je u četvrtak u Rijeci kako bi se sve lijeve opcije koje sudjeluju na izborima trebale udružiti da spriječe dolazak crne desnice u Hrvatsku, 'na čelu sa Škorinim ustašama'

Damir Kajin je pozvao Vladu, gradove, općine i županije da reprogramiraju obveze za komunalne izdatke ugostiteljima, trgovcima i drugim gospodarskim subjektima vezanim uz turizam i da im tako pomognu da opstanu. Ako se to ne dogodi, dodao je, postoji mogućnost da dvije trećine njih bankrotira do kraja godine, a to bi znatno ugrozilo proračunske prihode jedinica lokalne samouprave. Kajin je istaknuo da bi Rijeka trebala biti nulta točka svih prometnih pravaca u Hrvatskoj. Nije ju dovoljno povezati samo sa Zagrebom, nego i željezničkim tunelom kroz Učku s europskim željezničkim pravcima, dodao je.