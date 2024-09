Mrsić: Ispada da masoni imaju javniji izbor nego SDP

Mrsić je u razgovoru za N1 kazao kako u protekla dva izborna ciklusa SDP ni u jednom trenutku nije pokazao da želi doći na vlast.

'Rukovodstvo se odvojilo od baze. Ljudi žele promijeniti neke stvari, a to ne mogu. Odluke se donose na Iblerovom trgu. Moj plan je promijeniti stranku, da bude puno otvorenija, da građani mogu utjecati na donošenje odluka, da županijske organizacije imaju puno više utjecaja, da ne možete više od dva mandata biti na nekoj funkciji. Na taj način se mogu mijenjati ljudi i vidjeti jesu li sposobni ili ne. SDP je stranka s ogromnim potencijalom, ali očito je dosadašnje rukovodstvo više uživalo u oporbenom statusu nego što je razvijalo stanku. Želim omogućiti da ljudi koji imaju sposobnosti odu naprijed, da građani steknu povjerenje da SDP može promijeniti državu. To je za SDP krucijalno i ako se to ne dogodi, SDP će i dalje tavoriti u oporbenim vodama, doći će neki drugi i SDP može nestati', kazao je Mrsić, koji smatra i da SDP mora imati vladu u sjeni.