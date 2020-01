Mreže bruje o ovome kao o najvažnijoj stvari i zato pitamo čitatelje: Mislite li da će Milanović vratiti Titovu bistu na Pantovčak?

Hoće li Zoran Milanović, izabrani predsjednik RH, vratiti Titovu bistu na Pantovčak? Pitanje je to svih pitanja, ako je suditi prema društvenim mrežama. Stoga pitamo vas, mislite li da će Titova bista biti vraćena u predsjedničke dvore kada Milanović preuzme dužnost?

Član Predsjedništva SDP-a Arsen Bauk smatra da ne bi trebala smetati Milanoviću kao što nije niti Franji Tuđmanu, Stjepanu Mesiću niti Ivi Josipoviću. 'Nije smetala predsjedniku Tuđmanu, predsjedniku Mesiću i predsjedniku Josipoviću, ne bi trebala ni predsjedniku Milanoviću', kazao je Bauk nakon što je Milanović sinoć pobijedio. Dodao je da bi on bio sretan da se bista vrati. 'A to što očekujem… Nije baš red predsjedniku sat vremena nakon što je izabran javno govoriti očekivanja. Ja samo mogu reći da bih ja bio sretan', zaključio je.

Tadašnji premijer je izjavio: 'To je povijest traume, uspjeha, suza, krvi, sreće i nesreće. Naši su ljudi ginuli da bi oslobodili dijelove Hrvatske koji su danas Hrvatska, a prije nisu bili. Neki su ljudi proganjani od bivšeg režima, to je vrlo komplicirano i pogađa svaku obitelj. Svoditi to na pojednostavljene fraze, na crno-bijelo nije moguće. To je predsjednik Tuđman jako dobro razumio, ne samo gestama nego i u onome što je pisao i po tome se razlikuje državnik od manipulatora'.

Poručio je da su Josip Broz Tito i Franjo Tuđman najbolje što su Hrvati u danim razdobljima svoje povijesti imali te da on sam nije 'opčinjen ni jednim, ni drugim'. Milanović je tada istaknuo kako u njegovom premijerskom uredu nema bisti.

'Ja poštujem, ali nisam idolopoklonik. Oni koji se opterećuju bistama, ulaze u vjerske ratove. Ja nisam u tom ratu', rekao je.