Možemo! predstavio politike za mlade: 'Studentski rad bit će upisan u staž'

Također, danas je predstavljena i lista Možemo! za 11. izbornu jedinicu, za dijasporu.

'Autentičnost nam je iznimno važna, zbog čega u izradi naših programa i politika rade oni na koje se one i odnose. Tako je i s politikama za mlade, koje su izradili članovi naše Tematske grupe za mlade, koji doista i jesu mladi. No, oni su radili i na drugim politikama koje se tiču mladih, od zdravstva, preko stanovanja do drugih politika. Uz to, mi na svojim listama imamo ukupno 11 kandidatkinja i kandidata mlađih od 30, jer želimo da povećaju svoju participaciju u politici', istaknula je Sandra Benčić, koordinatorica Možemo!, prilikom predstavljanja politika za mlade i liste za 11. izbornu jedinicu.