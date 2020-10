Most proglasio Zvonimira Troskota stranačkim povjerenikom za Zagreb

Mostov stranački povjerenik za grad Zagreb bit će Zvonimir Troskot, objavio je u utorak na konferenciji za novinare predsjednik stranke Božo Petrov, najavivši da će Most u Zagrebu na predstojećim lokalnim izborima imati važnu ulogu.

Krenuli smo s izgradnjom stranačke infrastrukture po mjesnim odborima i gradskim četvrtima što je svojevrsna priprema za lokalne izbore, no oni nam nisu cilj nego izgradnja snažne stranačke strukture u Zagrebu, rekao je Troskot.

Dodao je da su osnovali izborni stožer za grad Zagreb koji će nositi organizaciju posla za lokalne izbore.

Upitan hoće li biti i gradonačelnički kandidat u Zagrebu Troskot je rekao kako će svog kandidata za gradonačelnika, koji će biti najbolji za tu poziciju, objaviti kada za to dođe vrijeme.

Politički tajnik Mosta Nikola Grmoja rekao je kako je Most u sve četiri zagrebačke izborne jedinice ostvario fantastičan rezultat na prošlim parlamentarnim izborima i da sada to žele pretočiti i u rezultat na lokalnim izborima, no da to nije jedini cilj, već i izgradnja snažnog Mosta u gradu u Zagrebu.