Most predstavio prijedlog Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi

Mostov prijedlog Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi predstavili su u četvrtak u Zagrebu, uz autora Roberta Podolnjaka, predsjednik Mosta Božo Petrov i član Glavnog odbora te stranke Marko Sladoljev. Petrov je rekao da je Vladin prijedlog Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi ''kamilica'', a da je Mostov prijedlog sveobuhvatniji i obuhvaća žešće rezove koji su nam potrebni.

Autor prijedloga zakona Podolnjak naglasio je da Most predlaže smanjenje broja političara i dužnosnika, ali i namjeru da veći gradovi preuzmu ovlasti županija što će u konačnici dovesti do ukidanja županija i smanjenja administracije.

U Mostu smatraju da bi se prihvaćanjem njihova prijedloga 'administracija i regionalna i lokalna samouprava učinila racionalnijom te bi se našao novac koji bi se mogao preusmjeriti građanima i gospodarstvu'.

Mostovci predlažu i smanjenje broja predstavnika u općinskim i gradskim vijećima te županijskim skupštinama za 20 posto, odnosno 2000 manje nego što ih trenutačno ima te da čelnici oko 400 radova i općina, koje imaju manje od 5000 stanovnika, svoje dužnosti obavljaju isključivo volonterski.

Most predlaže i lakše raspisivanje lokalnih referenduma - on bi se morao raspisati kada bi to zatražilo 10, umjesto sadašnjih 20, posto birača upisanih u birački popis neke općine ili grada.

U toj stranci predlažu i ograničavanje mandata gradonačelnika, načelnika i župana, prema kojemu bi oni mogli biti na vlasti biti maksimalno osam godina - dva uzastopna mandata. Tim prijedlogom, kažu u Mostu, žele smanjiti korupciju koje je puno češća u općinama i gradovima s dugovječnim načelnicima i gradonačelnicima.



Most predlaže i postupno “razvlaštenje” županija, što bi bio prvi korak prema njihovom potpunom ukidanju. Naime, njihov prijedlog zakona sadrži i da na temelju odluke predstavničkog tijela gradovi koji imaju više od 35.000 stanovnika i gradovi sjedišta županija, na svom teritoriju mogu obavljati i poslove iz djelokruga županije. Time bi veliki gradovi mogli ''razvlastiti''županije i od njih preuzeti bolnice, škole i druge ustanove i funkcije.



''Županija bi ostala samo prazna školjka, koju bi se potom, u drugom koraku, jednostavno moglo ukinuti '', izjavio je Podolnjak. Na konferenciji za medije član GO Mosta Marko Sladoljev je upozorio na situaciju u Zagrebu.



''Ovim zakonom želimo spriječiti koncentraciju političke moći u jednom čovjeku. Grad Zagreb je premrežen političarima koji primaju naknade a ne odlučuju o ničemu. Sav taj novac koji političari primaju je novac građana. a zauzvrat ne dobivaju usluge koji im pripadaju'', zaključio je Sladoljev.