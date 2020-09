Mogu li i hoće li trgovci tužiti državu nakon odluke Ustavnog suda o zabrani rada nedjeljom?

Sve što je dosad radio Nacionalni stožer civilne zaštite u skladu je s Ustavom. Osim zabrane rada nedjeljom. Stožer nije imao pravo zabraniti trgovinama da rade, odlučili su danas ustavni suci

Na pitanje mogu li trgovci koji su bili pogođeni tom mjerom sada tužiti državu, odgovara: "Ova odluka ne znači ništa. Ona može služiti samo kao uputa za buduće mjere i preporuke stožera i buduće djelovanje izvršne vlasti. Iz ovog priopćenja nije vidljiva razina neustavnosti iz koje bi mogla uslijediti ovakva ili onakva posljedica. Čini se da neće dovesti zahtjeva za odštetom. No morat ćemo pričekati osam dana dok ne vidimo obrazloženje".

"Zabrana rada nedjeljom je bila eklatantan primjer povrede načela razmjernosti pa sam jako zadovoljna što je sud sam reagirao. No detaljnije je teško komentirati, priopćenje koje su poslali jako je šturo", objasnila je usatvnoprava stručnjakinja Sanja Barić za Novu TV.

Mato Palić, profesor s Pravnog fakulteta u Osijeku, objašnjava kako je on bio bliže tome da zabrana nije bila protuustavna.

"No, oni su rekli da je odluka nerazmjerna te da se cilj zaštite mogao postići i blažim stupnjem ograničavanja. Nisu obrazložili kojim, je li se to odnosilo na recimo kraće radno vrijeme, mogu samo nagađati jer još nema obrazloženja", naglašava ovaj pravni stručnjak.

"Ne bih isključio da bude onih koji će pokušati ostvariti zahtjev za naknadom štete. Nedvojbeno je utvrđeno da je država prekršila Ustav, a ako je postupila protivno Ustavu, a za to ne bi nosila konzekvence, to bi značilo da bi država ili neko državno tijelo i ubuduće moglo ograničiti rad nekome i pojeo vuk magare. No za svaki slučaj treba pričekati obrazloženje", smatra Palić.



Dražen Oreščanin iz udruge Glas poduzetnika kazao je za Novu TV da odluka otvara mogućnost da dođe do zahtjeva za naknadom štete. Objašnjava da će se u udruzi prvo konzultirati s odvjetnicima da vide što i kako dalje. No i oni naglašavaju kako valja pričekati obrazloženje suda.



Ivica Katavić, predsjednik Upravnog odbora KTC-a i Udruženja trgovine pri HGK kazao je za Večernji list kako je teško komentirati je li Stožer svojedobno bio u pravu ili ne.



Smatra kako je u koroni veći problem bio kad je Stožer ograničio radno vrijeme trgovina za što nije bilo nikakve potrebe te da je tu učinjena puno veća šteta. No to je bilo vrijeme kad se ništa nije znalo o virusu, koliko će i u kojoj mjeri utjecati na sve. KTC je prvi trgovački lanac u kojemu radnici od početka 2020. ne rade nedjeljom, a neće ni ubuduće, ustvrdio je Katavić.



Martin Evačić, predsjednik uprave NTL-a i čelnik Udruge trgovine HUP-a, za isti list izrazio je sumnju da će netko od trgovaca tražiti odštetu zbog gubitaka zbog odluke Ustavnog suda dok je Drago Munjiza glavni izvršni direktor Lonie, smatra kako trgovci zbog odluke Ustavnog suda ne bi trebali tražiti odštetu, ali je siguran kako će dio njih to napraviti.



'Vjerujem da će se država žaliti višoj instanci, jer je to tema koju treba dobro protresti' , rekao je Munjiza.