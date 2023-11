Mnogi su probdjeli noć zbog jake grmljavine, DHMZ: Bit će toga i idućih godina

Kako nam je pojasnila meteorologinja Petra Mikuš Jurković iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, izraženi grmljavinski sustav kao posljedicu je imao proizvodnju velikog broja munja, a nad područjem središnje Hrvatske detektirano ih je oko 800. Neke su imale i vrlo veliku jakost struje, oko 100 kA, a jačem dojmu grmljenja zasigurno je doprinijela i pojava ovog događaja u noćnim satima, kada je ostala buka zamjetno manja.

U hladnijim mjesecima takvi su događaji rjeđi, no nisu iznimka - bilo ih je u prošlosti i zasigurno će ih biti i idućih godina. Jedan izolirani događaj teško je povezati s klimatskim promjenama. No sigurno je to da globalno zagrijavanje atmosfere doprinosi ekstremnijem ponašanju određenih meteoroloških fenomena, pa tako i grmljavinskih oluja. Naime toplija atmosfera može primiti više vlage, a time se i znatno povećava količina energije koja se oslobađa putem grmljavinskih oluja i kao posljedicu ima ekstremnije i opasnije vremenske prilike, naglasili su iz DHMZ-a.