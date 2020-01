Ministrica Divjak: Svaki ministar treba polagati račune u skladu sa zakonom

Ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak izjavila je u ponedjeljak u Puli da svatko od ministara treba polagati račune u skladu sa zakonom i vrlo jasno na transparentan način prezentirati podatke o svojoj imovini i svome radu, komentirajući slučaj imovinske kartice ministra zdravstva Kujundžića

'To se odnosi na sve pa i na ministra Kujundžića. Osobno nisam sudjelovala u nikakvim razgovorima vezanih uz nastavak njegova rada u Vladi; što se pak tiče stava HNS-a, to trebate pitati stranačke čelnike. Uvijek se od nas tražilo da na transparentan i jasan naćin odgovorimo na pitanja i to mora odgovoriti i on, stati pred javnost, podastrijeti podatke i argumente i tek temeljem toga se može odlučivati', rekla je ministrica Divjak na upite novinara u Puli, gdje je posjetila Osnovnu školu na talijanskom jeziku 'Giuseppina Martinuzzi'.

Ustvrdila je da je Ministarstvo znanosti i obrazovanja koje je potpisalo u sklopu strateških znanstvenih projekata ugovor s bolnicom Srebrnjak, imalo jako dobru suradnju s tom ustanovom i s njenim ravnateljem. Dodala je kako nije primijetila nikakvih problema u funkcioniranju samog kolektiva niti u samom projektu.

'To uostalom nije niti bila naša uloga jer oni nisu u našem sustavu. Oni su bili vrlo proaktivni, i mislim da je u interesu svih da se ova situacija hitno razriješi. Osobno nikakve primjedbe na rad bivšeg ravnatelja dr. Nogala nemam', naglasila je Divjak.

Potpora Ministarstva razvoju Sveučilišta u Puli

Na pitanje novinara kako komentira činjenicu da je koncentracija radona u pojedinim dijelovima pulske Talijanske osnovne škole Giuseppine Martinuzzi koju je upravo danas posjetila, gotovo tri puta viša od dopuštene razine koja iznosi 300 bekerela po kubnom metru, ministrica je istaknula da je dobila informaciju od Grada kako je situacija pod kontrolom i riješena te kako 'nema razloga da Gradu ne vjeruje'.

Osvrnula se i na situaciju sa Sveučilištem Jurja Dobrile u Puli koje još uvijek nije primilo mišljenje Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj o studiju medicine, koji su odlučili pokrenuti. Ministrica Divjak rekla je kako je uloga Ministarstva da sagleda 'sve što je došlo s različitih strana'.

'Senat Sveučilišta u Puli donio je odluku da se ide u osnivanju studija medicine, da imaju sve uvjete, Agencija za znanost i visoko obrazovanje je procijenila da su oni to dobro napravili, međutim, Nacionalno vijeće za znanost i visoko obrazovanje koje je strateško tijelo koje odlučuje o nekim segmentima, donijelo je drugačije zaključke. Mi ćemo tu situaciju morati razriješiti pa će stoga do kraja tjedna imati sastanak sa zainteresiranim stranama', poručila je Divjak.

Dodala je kako je potpora Ministarstva razvoju Sveučilišta u Puli nesporna, te kako je u ovom slučaju kompleksna jer, rekla je, 'medicinski fakulteti očito ne vide potrebu osnivanja novih medicinskih fakulteta dok s druge strane Nacionalno vijeće i agencija moraju znati koja je i čija uloga u vrednovanju studijskih programa'.

Inače, ministrica Divjak se u ponedjeljak sastala s nastavnicima i učiteljima osnovne škole na talijanskom jeziku 'Giuseppina Martinuzzi' na kojemu se razgovaralo o provedbi reforme odnosno o promjenama koje je reforma donijela i kako su te promjene utjecale na učenike i učitelje.

'Bio je to iznimno koristan sastanak jer smo otvorili pitanja značajna za manjinsku školu', ocijenila je Divjak.

Podsjetila je da se danas obilježava dan sjećanja na žrtve holokausta. Istaknula je kako e Ministarstvo znanosti i obrazovanja po prvi put otvorilo mogućnost školama da se jave u Ministarstvo za sredstva za terensku nastavu za posjet Jasenovcu, kako bismo 'ne samo osvijetlili jedan teški povijesni kontekst, već da bi iskoristili taj posjet da u sklopu građanskog odgoja obrazovanja naučimo kako graditi tolerantno i otvoreno društvo i na taj način borimo se protiv različitih i negativnih pojava koje svjedočimo u društvu'.