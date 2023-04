Ministarstvo zdravstva: Nismo sudjelovali u nabavi testova koji se problematiziraju

Ističu kako prema knjigovodstvenoj evidenciji, od 1. siječnja 2016. do danas, Ministarstvo, kao pravni subjekt, nikada nije poslovalo s navedenom tvrtkom koja je u vlasništvu Filipa Mihalića koji je, prema neslužbenim informacijama, pod istragom zbog sumnji u krivotvorenje covid testova.

„Za poslovanje ostalih pravnih subjekata iz područja zdravstva, Ministarstvo nema saznanja“.

Tvrtki Buryen zabranjen uvoz jedne pošiljke testova

Ministarstvo navodi i kako je uvidom u evidenciju farmaceutske inspekcije, utvrđeno da je tvrtki Buryen d.o.o., rješenjem iz 2022., zabranjen uvoz jedne pošiljke in vitro dijagnostičkog medicinskog proizvoda „Rapid SARS-CoV-2 Antigen Test Card“ kineskog proizvođača Xiamen Boson Biotech Co., Ltd., za kojeg nije bilo moguće dokazati da su tijekom transporta bili osigurani odgovarajući uvjeti čuvanja koje je propisao proizvođač.

Navodi i kako je nabava i korištenje robe strateških robnih zaliha regulirana Odlukom Vlade 17. ožujka 2020. godine u sklopu drugog tijela u svrhu provedbe mjera zaštite zdravlja i jačanja nadzora nad širenjem COVID-19 virusa. Slijedom toga, moguće je provjeriti vjerodostojnost informacija vezano za nabavu medicinske opreme s nadležnom institucijom.

U dijelu provjere ispravnosti testova, Hrvatski zavod za javno zdravstvo validira testove te provjerava sve veće nabave koje je provodila Republika Hrvatska, navodi Ministarstvo.

Nezakonite radnje ne poznaju stranačke boje

Poručuje i kako su u svakoj demokratskoj državi nezakonite radnje, ako se dokažu, individualna odgovornost koja se isključivo temelji na utvrđenim činjenicama odnosno ne poznaje stranačke boje ili bilo koja drugu osobnu pripadnost pojedinca.

Tako i u konkretnom slučaju postupaju hrvatske nadležne institucije kako bi se rasvijetlile okolnosti ovog događaja, priopćilo je Ministarstvo.

Glavni ravnatelj policije Nikola Milina potvrdio je u subotu da se već neko vrijeme provodi kriminalističko istraživanje zbog sumnje u krivotvorenje covid testova te da se u istragu uključio i Interpol.

Prema informacijama koje su se neslužbeno pojavile u javnosti, pod istragom je Mihalić, raniji optuženik za krivotvorenje novca. Istraga bi trebala otkriti i je li dio krivotvorenih testova (uvezenih iz Turske), završio u robnim zalihama.