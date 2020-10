Ministar Zdravko Marić o 'financijskom pucanju zdravstva'

Potpredsjednik Vlade i ministar financija Zdravko Marić gostovao je u emisiji 'Intervju tjedna' Hrvatskog radija u kojoj je govorio o situaciji u zdravstvenom sustavu

Na upit hoće li zdravstvo financijski puknuti, Marić odgovara 'da se ne bismo smjeli dovesti niti blizu takve financijske situacije'.



'Bez obzira na visoke iznose i obveze. Kamo sreće da su samo veledrogerije i stari dugovi problem. Imamo maksimalnu predanost da dugove moramo riješiti. Država obveze mora plaćati. Ključ rješenja se krije u prevenciji da ne dolazi do novih dugova', dodaje ministar financija.



Istaknuo je da prihodna strana treba dati svoj doprinos.



'Podigli smo doprinos za zdravstvo, ali smo ukupni doprinos na plaću smanjili, sve je išlo na teret centralnog proračuna. Išli smo na to da to građani ne osjete. Prihodna strana nije evidentno jedino rješenje. Ključ se krije na troškovnoj strani, tu je i pitanje lijekova, veledrogerija. Kada je premijer bio Milanović imali ste situacije, vidio sam podatke, da je primjerice čišćenje dva, tri puta skuplje nego što je uobičajeno. Otvorila se tada i tema outsourcinga. To je isto dio ukupne problematike', pojašnjava Marić.



Što se tiče plaća, minimalna plaća za 2021. godinu planirana je u iznosu 3.400 kuna. Ipak, Hrvatska udruga poslodavaca rekla je da nije vrijeme za povećanje.



'Uvijek imate isto, sindikati će pozdraviti, a poslodavci dijelom negodovati, aludirajući na tekstil, kožu, gdje su plaće niske. Sve brojke s kojima izlazimo već godinama jesu plod analiza i razmišljanja', rekao je.