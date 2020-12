Ministar Fuchs o prelasku srednjoškolaca na online nastavu: Mišljenje epidemiologa je da treba smanjiti kontakte unutar javnog transporta

Ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs razgovarao je sa svim županima o korekcijama prvotnih planova u vezi škola. Od ponedjeljka će sve srednje škole prijeći na online nastavu. U Istri se maske vraćaju učionice.

Mišljenja epidemiologa i struke su u posljednje vrijeme intenzivirana oko toga kako bi se novim mjerama trebali smanjiti kontakti unutar javnog transporta. To je jedan od primarnih razloga zašto županije žele prijeći na online nastavu u zadnjem tjednu školske godine', kazao je ministar.

Navodi da je razgovarao sa županima.

'Htio sam čuti kakva je situacija kod njih. Kad su bili na sastanku s premijerom Plenkovićem, dosta ih je bilo mišljenja da prijeđu posljednja tri dana, no u međuvremenu je došlo do kristaliziranja mišljenja o tome da se zahvati cijeli tjedan', objasnio je Fuchs.

Za vježbe u radionicama i kod poduzetnika kaže kako se radi o posljednjem tjednu.

'Nakon toga dolaze školski praznici. Mi smo pomaknuli školske praznike za tjedan dana i to će ostaviti djecu izvan škola do 18. siječnja. I to je poprilično dugo razdoblje u kojem će škole ostati bez učenika. Neće biti prevelikih gužvi, da se eliminira i ta komponenta koju epidemiolozi stavljaju kao jednu od važnih u javnom transportu', rekao je Fuchs.

Što se tiče strukovnih škola, nada se da će tjedan dana moći organizirati praktični dio. Za ocjenjivanje eseja na maturi kaže kako ne bi bilo korektno da se takva odluka mijenja unutar godine.