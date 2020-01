Ministar Ćorić vjeruje da su poruke Grabar-Kitarović doprle do većine građana

Ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić izjavio je u četvrtak uoči sjednice užeg kabineta Vlade kako vjeruje da su poruke Kolinde Grabar-Kitarović u proteklih nekoliko tjedana doprle do većine građana, koji će joj dati glas u nedjelju u drugom krugu predsjedničkih izbora

'Mislim da je predsjednica u proteklih nekoliko tjedana u debatama kojima je nazočila jasno pokazala smjer u kojem ide i u smjer u kojem bi Hrvatska trebala ići, a to je smjer zajedništva prije svega', rekao je Ćorić osvrćući se na to hoće li birači Miroslava Škore dati svoje glasove HDZ-ovoj kandidatkinji.

'Nikakvog odvajanja i cijepanja našeg biračkog dijela na dva pola, to nam nije potrebno, prije svega zbog ekonomskih izazova koji su pred Hrvatskom. Vjerujem da su njezine poruke doprle do većine naših građana i nadam se da će oni to prepoznati i u konačnici nagraditi u nedjelju na izborima', kazao je.

Ćorić je izvijestio da vodopravna inspekcija Državnog inspektorata prati slučaj onečišćenja rijeke Zrmanje mazutom od prije nekoliko dana, koji je najvjerojatnije iscurio iz nekadašnje tvornice glinice u Obrovcu.

'Vodopravna inspekcija, koja je u ingerenciji Državnog inspektorata, u nekoliko je navrata izlazila na teren i prati stanje, ako situacija eskalira onda će ići u daljnje akcije. U ovom trenutku riječ je o nadzoru budući da se ono što se tamo dogodilo događa jednom u nekoliko godina. Koliko sam shvatio, trenutno situacija na terenu nije nezadovoljavajuća', rekao je Ćorić.

Dodao je kako je to posljedica ranijih događaja, kada se kod izgradnje velikih industrijskih postrojenja nije vodilo računa o ekološkim principima, o čemu se svijest stubokom promijenila u zadnjih desetak godina.

Božić i Novu godinu čitateljima tportala čestitaju Toni Cetinski, Bruno Petković, Goran Grgić, Peđa Grbin…