Milošević o natpisu BBB-a u Zagrebu: Ovo je jezivo i uznemirujuće za sve, ne samo za Srbe

Srpsko narodno vijeće objavio je jutros na Twitteru fotografiju snimljenu u Zagrebu na kojoj se vide navijači kako drže natpis "Je**t ćemo srpske žene i djecu"

Nedavno je Srpsko narodno vijeće objavilo Bilten o historijskom revizionizmu, govoru mržnje i nasilju prema Srbima u 2019. godine pun sadržaja kao transparenti kojima su ovi mladi navijači mahali.

'Nebrojeno puno puta smo upozoravali na poruke poruke mržnje, o povicima na utakmicama, o grafitima koji postaju sve ogavniji. To je, nažalost, postalo toliko uobičajeno da to nije samo komunalni problem, problem policije i pravosudni problem, to postaje strukturnim problemom društva.