Miljavac o proslavi u Kninu: U protokolu sigurno neće biti HOS, da će se pojaviti sa strane, vjerojatno hoće

Predsjednik Hrvatskog generalskog zbora Pavao Miljavac gostovao je u N1 Studiju uživo i komentirao ovogodišnje obilježavanje 25. obljetnice vojno - redarstvene akcije Oluja te očekuje li obilježja HOS-a u Kninu.

"Ti ljudi trebali bi znati koliko nam to šteti u međunarodnim odnosima, svi vani su na to osjetljivi. HOS je interesantna priča, pojavio se za vrijeme kada nije postojalo ništa osim policije, kada je njihovo vodstvo imalo neke čudne namjere koje je služba identificirala, predsjednik Tuđman je donio uredbu po kojoj se rasformirao, te su mogli skinuti odoru ili preuzeti odoru hrvatske vojske. To je u nekim dijelovima Hrvatske ostalo i dalje, zanimljivo je da se to pojavilo par godina unazad. HOS kao postrojba ukinut je 1991. i nije sudjelovala u Oluji. Treba se pokloniti mladima koji su se borili i ostavili živote, ali znam što je pokušavalo vodstvo s Paragom, to je druga tema. U protokolu sigurno neće biti HOS, da će se pojaviti sa strane, vjerojatno hoće".