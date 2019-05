Miletić: Građani u Istri gledaju udesno samo kada prelaze cestu

Predsjednik IDS-a Boris Miletić u četvrtak u Puli ustvrdio je kako su nedjeljni rezultati izbora za Europski parlament još jednom dokazali da Istra razmišlja otvoreno, tolerantno i napredno, da u Istri radikalizam ne prolazi i da Istrijani gledaju udesno samo kad prelaze cestu

'Desnica je u Hrvatskoj ojačala, a u prostor populističkih igrača ušao je novi akter s izrazito radikalnim stavovima. No, Istra odskače od tog obrasca te smo u tom smislu pokazali da je Istra svijet za sebe i drugačija od ostatka Hrvatske, i na to sam izuzetno ponosan. Istra je još jednom pokazala kako razmišlja otvoreno, tolerantno i napredno. Mi smo vjerovali od prvog dana da možemo i u konačnici smo uspjeli te zahvaljujući našim građanima dokazali da radikalizam u Istri ne prolazi te da Istrijani gledaju udesno jedino onda kada prelaze cestu', istaknuo je Miletić i dodao da je IDS prvi put zaigrao jednu nacionalnu utakmicu bez velikog partnera te je kao lider koalicije dobio zastupnika u Europskom parlamentu.

Miletić: Tek sad ćemo razgovarati o predsjedničkom kandidatu

Na pitanje hoće li IDS podržati predsjedničku kandidaturu Zorana Milanovića, odgovorio je da je fokus dosad bio na europskim izborima i da će o tome tek razgovarati.

'Razgovarat ćemo sada i o tome, želja je da jedan cijeli liberalno-lijevi centar ima jednog zajedničkog kandidata. No, da bi ste nekoga podržalo taj netko se najprije mora kandidirati. Ovo je sve na razini špekulacije, no vrlo jasno i decidirano mogu poručiti kako će koalicija sjesti i razgovarati. Ono što je za nas u IDS-u sigurno je to da kandidaturu Kolakušića nećemo podržati jer s obzirom na njegove, po nama, opasne radikalne stavove koje se odnose na koncentraciju kompletne političke moći, od predsjednika države, premijera, ministra pravosuđa i ministra unutarnjih poslova..Meni to više djeluje na neku vrst diktature nego parlamentarne demokracije. Stoga za nas ta opcija nije prihvatljiva', rekao je Miletić.

Zamoljen da komentira najavu premijera Andreja Plenkovića koji bi 30. svibnja ponovno proglasio Danom državnosti, Miletić je istaknuo kako je u dosadašnjoj 'mladoj hrvatskoj povijesti već bilo puno premještanja određenih datuma koji jesu državni praznici'.

'Svaki prijedlog treba temeljito razmotriti i vidjeti argumente. Tako ćemo i mi to sagledati, no ne znam što samim premještanjem datuma dobivamo. Mislim da ima puno bitnih stvari koje muče ovu zemlju nego tematika premještanja državnih praznika', poručio je predsjednik IDS-a.