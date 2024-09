Mile Kekin podržao suprugu: Kad smo se upoznali bila je tek studentica...

''Politika me u životu uvijek pratila u stopu', napisao sam to davne 1998. Kad smo se upoznali bila je tek studentica medicine, a sada se kandidirala za predsjednicu Republike. Ne, nije me iznenadila. Znam ju predobro. Rijetko navečer gledamo televiziju. Njoj se od toga spava pa radije polemiziramo o svemu i svačemu. Ne, nisam vidoviti, ali sam Milan i to trenutno jedan jako ponosni', napisao je Mile Kekin na Instagramu.