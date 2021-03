Milanović se putem Facebooka još jednom obračunao sa Žarkom Puhovskim, a dotaknuo se i 'osječkog Superhika'

Predsjednik Zoran Milanović nastavlja s paljbom na Facebooku. Nakon što je danas objavio je i snimku zaslona s, kako tvrdi, izrezanim dijelom poruke Miloradu Pupovcu, udario je i po nekolicini ustavnih stručnjaka, politologu Dejanu Joviću i ponovo po političkom analitičaru Žarku Puhovskom. Međutim predsjednik je kasnije posvetio još jednu objavu Puhovskom

Puhovski me uspoređuje sa Staljinom. Kasno ostvareni profa i ‘filozof’ sravnjuje me s tipom koji je na raspolaganju imao fanatično odan policijsko-represivni aparat i rigidnu komunističku partiju, u jednoj poludivljoj i pretežno zaostaloj državi, u kojoj je najgore nasilje kroz cijelu povijest bilo ‘de rigueur’. U državi s jednim novinama, jednim radiom i bez televizije, piše Milanović na Facebooku.

U današnjoj se Hrvatskoj ja, hrvatski Staljin, sam samcat mlatim s udbaško-hadezeovskim polusvijetom i njihovim bezbrojnim platformama. Bez ikakvog ‘aparata’ na mojoj strani. Tek čvrsta ljevica i oko sokolovo. Pet puta dnevno moram reagirati ne bih li razgonio rojeve štetočina, koji neometano i bez ikakvih posljedica - lažu. Većina za novac. Novac vlasti. Vlasti poput one za čiji račun je Puhovski prije pedeset godina huljski otkucavao i pred staljinističkim partijskim sudom zakucavao benigne hrvatske sveučilištarce, svoje vršnjake. To je bio integrirani državno-partijsko-policijski staljinizam a la SR Hrvatska, a razni puhovi i Puhovski njegovi prljavi egzekutori. I profiteri. Puhovski - blažene one oči koje ga nisu ugledale, stoji u Milanovićevoj objavi.