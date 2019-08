Milanović: Napad u Uzdolju ima obilježja terorizma

Predsjednički kandidat Zoran Milanović komentirao je u petak incident u Uzdolju i ocijenio kako taj napad na ljude ima obilježje terorizma jer je zastrašivanje, a ne samo fizičko nasilje, te da predsjednica Republike može zahtijevati informaciju od ministra unutarnjih poslova, ali ne i detaljnu istragu

"Ne znam da li da ovo kažem, ali reći ću. Prije dva mjeseca premijer je poslao osobni vijenac na Sutjesku herojima Sutjeske, partizanima. On je napisao da su to heroji. A danas se u Gračanima okupio kompletan vrh HDZ-a i njihovi kandidati i tamo su komemorirali i zakapali žrtve zločina iz 45. u kojima su, lako moguće, sudjelovali i ti heroji sa Sutjeske. E to vam je HDZ, to je totalna konfuzija u kojoj nas opet vuku u 45. godinu", rekao je.

Dodao je da u kampanji neće obilaziti stratišta iz Drugoga svjetskog rata, jer ovakve podjele, na neki način, ubijaju Hrvatsku. Zato, smatra, valja se odmaknuti od tema oko kojih se ne možemo složiti.