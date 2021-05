Milanović na Bledu za što skoriji ulazak zemalja zapadnog Balkana u EU

Zagreb i Ljubljana tu su da pomognu prijateljima sa zapadnog Balkana da uđu u Europsku uniju, jer je to svima u interesu, kao što je pretpostavka da je i Sloveniji u interesu ulazak Hrvatske u Šengensku zonu, rekao je u nedjelju na Bledu predsjednik Zoran Milanović

„Tu smo da potaknemo i pomognemo svojim prijateljima i susjedima sa zapadnog Balkana, u pravilu s prostora bivše Jugoslavije plus Albanija, da što prije i što jednostavnije, ukoliko je to moguće, uđu u Europsku uniju jer je to svima u interesu“, rekao je hrvatski predsjednik.



Milanović pretpostavlja da je i Sloveniji u interesu da Hrvatska što prije uđe u šengensku zonu.

„Sve je to dio jedne široke priče u kojoj ćemo učiniti sve što je moguće, prije svega naše vlade, dakle izvršna vlast, ali i s naše strane, da naši susjedi, što prije postanu dio zajednice kojoj mi pripadamo“, poručio je.

„Na kraju krajeva Europa je jedna i treba biti jedna jer kada god se ovaj prostor u povijesti dijelio nije bilo dobro", ocijenio je hrvatski predsjednik.

Zato je pozvao na suradnju unatoč različitostima.

"Nemamo o svim pitanjima ista stajališta, ali vjerujem da imamo stajališta koja su spojiva i koja mogu međusobno živjeti i dati nekakav rezultat", rekao je hrvatski predsjednik.

Poručio je da je "optimist u pogledu sutrašnjeg sastanka" te očekuje kvalitetan samit u ponedjeljak na Brdu kod Kranja.

Proces Brdo-Brijuni pokrenule su Hrvatska i Slovenija 2013. kako bi se regionalnom suradnjom i rješavanjem otvorenih pitanja stabilizirale prilike na europskom jugoistoku i stvorili preduvjeti za proširenje Europske unije.