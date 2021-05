[FOTO/VIDEO] Milanović o Jandrokovićevoj fotografiji: To nije ništa vulgarno, to je naprosto jadno. Dobro je, nisam riknuo od smijeha

Predsjednik Zoran Milanović komentirao je u Čakovcu fotografiju Gordana Jandrokovića u kupaćem kostimu. Predsjednik Sabora na ovaj način mu je odgovorio na jučerašnju izjavu da je 'jedan obični nasilnik bez mišića'

'Ne znam jel se to slikao na Šoderici ili pred kućom svog punca, mog ujaka inače, vodećeg komunista u Gradu Zagrebu, Ante Matasića, jednog poštenjaka. Ali to je bilo prije nego što je on ušao u HDZ. Ne znam gdje se slikao', rekao je Milanović, javlja N1.

Nije želio komentirati Jandrokovićeve mišiće. 'Možda bi, ne znam, mogao to proširiti na njegovog šefa da bude jedan objedinjeni, ono, skini mi se. U duhu skidanja. Ne, ne, ne, ne bih, ne bih. Ne bih, mislim, to je njegova stvar. Ima djecu, ima familiju, prijatelje. Ako se njima to sviđa, mislim, super', izjavio je Milanović.