Milanović: Hrvatski narod napokon se okupio pod jednom državom - Hrvatskom

Predsjednik Milanović je u prigodnom govoru na svečanoj sjednici Gradskog vijeća grada Gospića govorio i o europskim fondovima kazavši da se mnogo toga gradi koristeći sredstva iz fondova te je naglasio dvije stvari. „Prvo, iskoristite svaki euro jer ne znamo koliko će dugo trajati, a to su naši euri. Drugo, na tome ne treba biti zahvalan jer smo zauzvrat dali puno. Ustupili smo pravo da upravljamo nekim instrumentima vlastite razvojne politike te smo to dali vlastitom voljom. Za to nikoga ne treba kriviti i prema nikome ne treba osjećati bilo kakav zazor ili mržnju“, istaknuo je.