Milanović: Srbija lupeta o srpskom svijetu, a dio regije se ponaša kao da im je glavni grad Beograd

Hrvatska ima vlast od Prevlake do Piranskog zaljeva, no to je velika odgovornost i obveza koja košta i zato proračun za obranu treba ostati na razini prije krize, rekao je predsjednik Zoran Milanović koji je govorio i o neriješenoj situaciji u regiji te pozvao Hrvate da čuvaju svoje ime, ali da budu racionalni

"Hrvatska može biti mirnija nego ikad", smatra Milanović jer prvi put u svojoj povijesti (mjereno primjerice od hrvatskih kneževina) "hrvatska politička zajednica ima vlast od Prevlake do Piranskog zaljeva". "To je velika odgovornost i obveza", ali to i košta, rekao je Milanović u Splitu na središnjoj svečanosti obilježavanja Dana Hrvatske ratne mornarice. Zato "treba ulagati u vojsku i ne smanjivati proračun (za obranu)" i treba ga zadržati na razini prije krize "jer inače nećemo moći održavati sve ono što nabavljamo. A to ne nabavljamo iz humanitarne pomoći, to plaćamo", rekao je. "Možemo se mi zaklinjati u partnerstvo i ljubav sa svim i svakim, rekao je očito aludirajući na članstvo u EU i NATO-u.

"Ali to košta, to nije samo zrakoplov, to su streljivo, zalihe" i sve to zahtijeva 'backup'. To nije samo za pokazivanje, nego ne dao Bog za upotrebu", rekao je. Srpski i hrvatski svijet O izvješću o sigurnosti u kojem se upozorava na kibernetičke i druge prijetnje, Milanović se osvrnuo na stanje u susjedstvu u kojem Srbija "lupeta o srpskom svijetu", ali i na napetosti između Srbije i Kosova te na Crnu Goru u kojoj se dio političkog svijeta ponaša kao da im je glavni grad Beograd. Imamo neriješenu situaciju u regiji, imamo vlast u Beogradu koja "lupeta o srpskom svijetu", rekao je oslikavši neodrživost takve teorije brojkama o pripadnicima Hrvata u Srbiji. "Pozivam Hrvate ako ne žive u Hrvatskoj, neka gledaju na susjede, neka čuvaju svoju tradiciju i svoje ime, ali budu svjesni da žive u Srbiji", rekao je. Subotica je 1900,. godine imala 100.000 stanovnika, rekao je Milanović naglasivši da je tada Split imao 15.000, Zagreb 60.000, a u Subotici su od tadašnjih 100.000 njih 50 posto bili Hrvati Bunjevci. "Dakle Subotica je tada bila najveći hrvatski grad, ali nije opstao, jer je bio daleko, nije bio u matici kao Split, ili Zagreb", rekao je Milanović pa retorički zapitao "Je li Subotica hrvatski svijet?", aludirajući na politiku službenog Beograda o "srpskom svetu".