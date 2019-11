Mihalinec: Plenković se ponaša kao da nas nema, njemu je sutra veliki događaj

Čelnik Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Branimir Mihalinec govorio je o štrajku prosvjetara, spremnosti na kompromise te o komentaru ministrice Blaženke Divjak da ne želi sudjelovati u igrama moći između sindikata i Vlade

'Mi smo spremni za pregovore, pregovorima se može postići kompromis, međutim - pregovora nema. Ministar Aladrović stalno priča - imamo pregovore. Imamo pregovore, ali nemamo pregovore o onome zbog čega je cijeli sustav osnovnog i srednjeg školstva u štrajku. A to je povećanje koeficijenta složenosti poslova u osnovnom i srednjem školstvu i zaostajanje plaća za ostalim plaćama u javnim službama', rekao je Mihalinec za Novu TV .

'Mi smo postavili zahtjeve i pregovora nema. Danas je 27. dan štrajka. U 27 dana štrajka, 17. dan smo prvi put sjeli uopće razgovarati, a 18. dan smo prvi put stvarno razgovarali', rekao je, ali nije bio do kraja određen odgovarajući na pitanje hoće li ustrajati na svojem glavnom zahtjevu - da se svim zaposlenima u obrazovanju osigura rast koeficijenata za 6,11 posto.

Za prozivke ministrice Blaženke Divjak da se oko štrajka odvijaju igre moći između njega i premijera, Mihalinec je rekao kako to osobno ne bi nazvao igrama moći nego 'nekim čudnim događanjima'.

'Bilo bi to totalno neodgovorno da toga nema. Nas stvarno čudi da nema razgovora i pregovora.'

'Vjerujem da bi roditelji morali znati koja strana ne želi riješiti problem. Znači, ako sindikati svaki dan kažu da su spremni na razgovor i za pregovore, spremni su za bilo što, neka Vlada to nazove bilo kako, da sjednemo za stol i razgovaramo. A od Vlade već 27. dan nema naznake da žele razgovarati. Sigurno sindikati nisu ti koji žele načiniti štetu njihovoj djeci', rekao je, a na pitanje očekuje li još poziv premijera za razgovor poručio je:

'Ministarstvo obrazovanja uvijek daje manje podatke nego što ih mi dajemo. U svakom slučaju, gotovo jednak broj škola nije radio i nije bilo nastave, a to znači da je štrajk u potpunosti podržan od učitelja i nastavnika u osnovnim i srednjim školama', poručio je Mihalinec dodajući da imaju i ogromnu podršku roditelja.

Na pitanje boji li se sudske zabrane ili nekih daljnjih koraka, rekao je da Vlada ima moć tražiti od suda da zabrani štrajk.

'Ima moć zaplašivati ljude da neće platiti. Danas je prvi dan gdje je Vlada najavila da neće platiti štrajk i on je bio jednakog intenziteta. Možda su se neki malo uplašili, ali ogroman broj ljudi nije. Metode zastrašivanja i represije neće riješiti problem. Neće ga riješiti ni ignoriranje, niti skrivanje od problema', poručio je Mihalinec.

'Predsjednik Vlade se ponaša kao da nas nema, njemu je sutra veliki događaj, kongres Europske pučke stranke. Mi ćemo jednom malom akcijom na svim raskrižjima, ne samo na njihovom putu od hotela Sheraton do Arene, pozivati vozače da potrube, one vozače kojima će blokirati promet da bi se taj ogroman događaj dogodio. Jednako tako će u cijeloj Hrvatskoj naši aktivisti u vremenu od 13 do 14 sati na velikom broju raskrižja imati svoje plakate 'Potrubite za obrazovanje', jednostavno da Hrvatska bude glasna u tom trenutku za obrazovanje', kaže Mihalinec.