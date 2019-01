Migranti našli novu rutu prema Engleskoj i izbjegli La Manche

Migranti su otkrili novu rutu prema Engleskoj kako bi izbjegli patrole u La Mancheu (Calais/Dover)

Dogodilo se to jučer nakon što je 27 osumnjičenih migranata otkriveno u stražnjem dijelu HGV-a na M6. Putovanje koje je deset puta duže od najčešće uobičajene rute između Calaisa i Kenta uključivalo je snimanje najsjevernijeg broda koji pristaje.

Nova ruta je otkrivena nakon što su četiri Iranca uhvaćena u Huttoftu u blizini Mablethorpea na obali Lincolnshirea, javlja the Sun, a prenosi Dailymail .

Ministar unutarnjih poslova Sajid Javid iskoristio je pristajanje kao primjer za granične kontrole kojima sugerira patroliranje na mjestima koja nisu na jugoistočnoj obali.

On je rekao: 'Došlo je do pristajanja na obalu Lincolnshirea, vjerujem, u prosincu. Pažljivo se to razmatra, ali moramo šire gledati nego na jugoistočnu obalu'.

Vijest je stigla nakon što je otkriveno da je samo jedan od troje neuspjelih tražitelja azila udaljen iz Velike Britanije u sustavu 'prepunog zlostavljanja'

Ne samo da to 'nagriza' povjerenje u pravila, nego migrantima pruža poticaj da pokušaju doći u Veliku Britaniju ilegalno, upozorio je bivši šef Ministarstva unutarnjih poslova.

David Wood, šef odjela za imigraciju od 2015, danas će iznijeti svoja otkrića u izviješću dugom na 74 stranice za istraživanje Civitas.

Nakon analize podataka Ministarstva unutarnjih poslova, Wood je rekao kako između 2010. i 2016. je 80.813 ljudi odbilo utočište ili povuklo svoj zahtjev za azilom. Od toga broja, samo 29.659 je deportirano što je 36 posto.

Rastao je također broj neriješenih slučajeva gdje su ljudi čekali duže od šest mjeseci, oni su se više nego utrostručili od 4.081 na početku desetljeća na 14.306 u 2017.

Izvješće bivšeg šefa glavnog ureda potaknut će na zabrinutost kako je režim azila u Britaniji premekan.

Wood je rekao: 'Kada jednom migranti stignu u Veliku Britaniju uobičajeno je da ostanu bez obzira imaju li ili ne valjanu potvrdu da su tu'.

'To znači kako ti brojevi doprinose sve većem porastu migranata u zemlji koji nemaju zakonito pravo biti ovdje'.

'Nadalje, neuspjeh rješavanja ove situacije potiče daljnje dolaske u Veliku Britaniju za ljude koji nemaju pravo biti ovdje'.

Prema Konvenciji o izbjeglicama iz 1951., oni koji traže utočište od rata ili ih progone, mogu dobiti azil. Pravila Velike Britanije dopuštaju neuspješne zahtjeve za žalbu.