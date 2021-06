Meteorologinja o neuobičajenoj vrućini: Toplinski valovi postat će žešći i češći; evo kako prepoznati toplinski udar

Vrućine ne postustaju. U većem dijelu zemlje vrhunac toplinskog vala bit će dosegnut tijekom sutrašnjeg dana, a veće popuštanje vrućina očekuje se tijekom vikenda, rekla je meteorologinja Tanja Renko jutros u emisiji Hrvatskoj radija U mreži Prvog

'U većem dijelu zemlje vrhunac će biti dosegnut tijekom sutrašnjeg dana, u četvrtak, no dijelovi zemlje još će svakako u petak imati barem umjerenu opasnost od toplinskog vala koji može djelovati na zdravlje, dok se, mogli bismo reći, veće popuštanje vrućina očekuje tijekom vikenda. To se posebno odnosi na unutrašnjost. No treba naglasiti da će i u dane vikenda i dalje u većini krajeva biti vruće, posebno se to odnosi na Jadran, predjele i unutrašnjost Dalmacije, no ipak, temperatura zraka bit će za, mogli bismo reći, 3 do 4, ponegdje u ovim kopnenim predjelima i 5 stupnjeva niža od ovih vrijednosti koje ćemo mjeriti danas i sutra', rekla je Renko u emisiji U mreži Prvog HRT-a.

Renko je navela da su posljednjih nekoliko dana noćne temperature vrlo često na Jadranu iznad 20, ponegdje i iznad 25 stupnjeva u ranim jutarnjim satima. U unutrašnjosti su pak dnevne temperature više od onih na Jadranu, gdje osvježenje pruža povjetarac s mora koji zapuše sredinom dana, dodala je.

'Bit će toplih noći još i dalje, svakako zbog toga što se već i samo more ugrijalo', rekla je.