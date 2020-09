Merkel predlaže stroge mjere: Njemačka zabranjuje točenje alkohola, a školske praznike prebacuje sa zime na jesen?

U 12 sati njemačka će premijerka održati sastanak s šefovima saveznih država koji tamošnja javnost očekuje s nestrpljenjem jer bi na njoj trebale biti predložene nove mjere za borbu protiv epidemije koronavirusa. Nakon što je njemačka kancelarka Angela Merkel jučer na stranačkom sastanku upozorila da bi, prema epidemiološkim projekcijama, u Njemačkoj do Božića trebalo biti preko 19 tisuća novozaraženih dnevno, očekuje se da će mjere biti izuzetno stroge

'Nastavi li se sadašnji trend, imat ćemo 19.200 slučajeva dnevno. To je slično kao u drugim zemljama', kazala je Merkel na videokonferenciji s vodstvom svojih kršćanskih demokrata (CDU), izvijestio je u ponedjeljak Bild, pozivajući se na izvore iz stranke. Podsjećajući da je Njemačka s 2507 oboljelih u petak dosegla rekordnu brojku od travnja, danas ovu projekciju prenosi i agencija Reuters , ali i vodeći njemački mediji poput Der Spiegela koji se u naslovu pita: 'Otkad je to Angela Merkel postala toliko oprezna.'

Bild pak u utorak tvrdi da je imao uvid u mjere koje će biti predložene na videokonferenciji sa saveznim premijerima. Kabinet Angele Merkel svakako ne namjerava uvoditi lockdown sličan onome u proljeće - svojim stranačkim kolegama navodno je izjavila da gospodarstvo mora funkcionirati, a škole i vrtići moraju raditi, dok je nogomet, prema riječima kancelarke, u drugom planu.

No ako dođe do porasta broja oboljelih, čak i one sektore koji će funkcionirati čekaju ograničenja. Razmišlja se tako o prebacivanju školskih praznika sa zime na jesen kako bi građani smanjili odlazak u zimovališta i tako umanjili mogućnost širenja zaraze.