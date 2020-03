Medved o Kovaču i njegovu timu: Očito su se usmjerili na prozivke, ali to nije ništa novo

Ministar branitelja i kandidat za zamjenika predsjednika HDZ-a Tomo Medved poručio je u srijedu kako neodgovorne i neutemeljene izjave štete stranci te pozvao kandidate da se suzdrže od njih, da kažu kakav imaju program i gdje i kako vide HDZ

"Ako su se već odvažili kandidirati, onda neka kažu što nude, kakav je program i gdje i kako vide HDZ . Očito su se usmjerili na prozivke, ali to nije ništa novo i kolega Kovač i drugi to rade već duže vrijeme", rekao je Medved. Ocijenio je da nije sporno što premijer koristi rezultate uspjeha Vlade u unutarstranačkoj kampanji.

"Zašto bi to bilo sporno. HDZ je nositelj Vlade, realizirala je sve svoje zadane ciljeve i programe. Program HDZ-ova tima 'Odvažno za Hrvatsku' se temelji na rezultatima i uspjesima Vlade i na tom tragu nastavljamo i izlazimo pred članove s jasnom vizijom i ciljevima, koji su oslonjeni na postignutim rezultatima", istaknuo je.

Medved je rekao da je vrlo jasno i precizno regulirano što u perspektivi planiraju raditi. "Neka svi predstave što žele postići umjesto da su kritički osvrnuti prema rezultatima Vlade, a možete vidjeti s kakvim se izazovima Vlada uspješno nosi", istaknuo je.

Strpljenje do sredine mjeseca

Kovačevu ocjenu da Vlada zbog koalicijskih partnera nije izvela dovoljno reformi i na pravi način, komentirao je ministar gospodarstva Darko Horvat.

"Da je Kovač zdušno stao uz bok HDZ-u kad je to najviše trebalo, siguran sam da bi brojka participijenata većine bila u Saboru još veća, saborska većina još stabilnija, a onda bi i reformskih mjera bilo više", rekao je Horvat.

Kazao je da treba imati strpljenja do sredine mjeseca kada će premijer Andrej Plenković pobijediti na izborima. "Nadam se kako će nakon izbora usijane glave koje imaju tešku retoriku s njom stati i postati dio zajedničkog tima HDZ-a koji nakon ovih kreće na parlamentarne izbore", poručio je.

Kovačevu izjavu o nedovoljnom broju reformi, komentirala je i ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek, kazavši da bi "teško bilo pobrojati sve što je (Kovač) izrekao što nije istina".

Pozvala je Kovača da kaže "tko je to i što to nije napravio", dodavši da je Vlada tu da na političkoj sceni sučeli argumente sa svakim.

"Sve ono što smo napravili, radimo odgovorno i posvećeno, u svim resorima se rade iskoraci, a ovakve paušalne ocjene ne možete ni komentirati", poručila je ministrica Obuljen Koržinek.

Za Kovačeve nastupe rekla je da ih ne razumije "jer su puni nekih floskula bez ikakvih argumenata."

"To se tako ne radi, ali evo, odabrao je takav tip kampanje", kazala je Obuljen Koržinek.

Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman izjavio je da je ministar Medved bio u pravu te kako smatra da način govora kandidata za predsjednika HDZ-a Mire Kovača nije lijep i stvara negativan naboj među građanima i glasačima.

"To što je rekao gospodin Medved je u pravu, u svakoj utakmici kada se natječete mora biti jedan uobičajeni građanski način ponašanja. Odgovarajući kulturni govor. U demokratskim državama sam puno toga vidio kako se ljudi natječu, to je uvijek simpatično, rivalstvo postoji. Ali način na koji je gospodin Kovač govorio, to baš nije lijepo, to nije način", rekao je Radman novinarima uoči užeg kabineta Vlade.

Radman smatra da se takvim načinom govora stvara negativan naboj među građanima i biračima HDZ-a.

"HDZ je jedna obitelj. Treba voditi računa o glasačima, o načinu na koji oni razmišljaju, HDZ je zajednica demokršćanskih vrijednosti s demokršćanskom orijentacijom, i svakako govor mora biti primjeren. To što je gospodin Medved kazao, u pravu je", zaključio je Radman.