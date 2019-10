Medved: Može se razgovarati o svemu, ali bez ucjena

Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved izjavio je u utorak da treba pričekati sjednicu Vlade u četvrtak kad je u pitanju odnos s HNS-om i štrajkom prosvjetara, te istaknuo kako je stav Vlade jasan - može se razgovarati o svemu, ali bez ucjena

'Vidjet ćemo sve. Vratimo se nekoliko mjeseci unazad. Sve komunikacije vezane uz zahtjeve prosvjetara, podsjetimo se kakav je bio njihov zahtjev, isto tako podsjetimo se odluke Vlade i jasno iskomuniciran stav predsjednika Vlade u Hrvatskom saboru, gdje je dao do znanja da će Vlada osigurati 6,12 posto za povećanje osnovice. Sve što se dešavalo nakon toga nije bilo ranije komunicirano i strpimo se do sjednice Vlade, odnosno do izglasavanja proračuna', rekao je Medved.

Kad je riječ o proračunu Ministarstva hrvatskih branitelja za 2020. kaže kako će se konkretni iznos znati na sjednici u četvrtak.

Rekao je kako u ovoj godini nisu iskorištena planirana sredstva za početak izgradnje veteranskih centara. Njihova izgradnja zbog određenih administrativnih poteškoća neće započeti u prosincu već početkom 2020. pa su se stekli uvjeti da se dio sredstava kroz rebalans vrati u državni proračun, kaže Medved.