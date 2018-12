May postala predmet sprdnje, evo kako britanska premijerka izgleda kao Gollum

Dok britanska premijerka Theresa May ima problema s dobivanjem podrške za dogovoreni Brexit, naklonost joj više ne pokazuje ni javnost. Tako je danas na internetu osvanuo video koji May prikazuje kao Golluma iz Gospodara prstenova

'Snimke iz Ulice Downing 10', video je koji se danas pojavio na internetu. Na njemu je poznati britanski glumac Andy Serkis , koji je utjelovio Golluma u Gospodarima prstenova, prikazao May i njenu borbu s Brexitom.

Video se pojavio uoči najavljenog glasanja o Brexitu u britanskom parlamentu, no to glasanje britanska premijerka Theresa May na kraju je odgodila.



Premijerkin potez uoči planiranog izjašnjavanja parlamenta otvara niz mogućih scenarija, od Brexita bez dogovora do još jednog referenduma o članstvu u Uniji, smatra Reuters.

U pitanju je i njezina premijerska pozicija, jer je oporbene stranke poziva da odstupi.