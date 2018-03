Matić: Grabar Kitarović je hodajući skandal, sram me što je ona predsjednica

Izjave predsjednice Kolinde Grabar Kitarović u Argentini, zbog kojih je SDP u srijedu ujutro zatražio stanku, komentirali su i drugi zastupnici

Govoreći o izjavi predsjednice u Argentini, GLAS-ova Vesna Pusić se zapitala kako bi se ona tumačila u kontekstu Njemačke.

'Ako znamo da je Izrael uhvatio Eichmanna u Argentini, da su tamo masovno bježali nacisti i njihovi suradnici u različitim europskim zemljama, onda je to u prvom redu stravično uvredljivo za Nijemce jer se to ne može odnositi na Nijemce, nego na naciste i neke od ljudi koji su bili vodeći u provođenju eksterminacije, Holokausta. To je meni potpuno nerazumljiva i neshvatljiva izjava, osim u kontekstu toga da, čini se, predsjednica s kim je - takva je', prokomentirala je Pusić.