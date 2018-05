Maruška Vizek: Bez državne intervencije problem Agrokora riješio bi se u šest mjeseci

Ravnateljica Ekonomskog instituta u Zagrebu Maruška Vizek gostovala je u nedjelju na N1 televiziji gdje je govorila o stanju u Agrokoru te o ortačkom kapitalizmu, koji je, smatra, bio i osnova lex Agrokora

Gostujući u nedjelju u emisiji Točka na tjedan na N1 ravnateljica Ekonomskog instituta u Zagrebu Maruška Vizek rekla je kako Ivica Todorić nije bio jedino utjelovljenje ortačkog kapitalizma, već da je postojala 'cijela menadžerija ljudi koja mu je pomogla da se dogodi to što se dogodilo'.

'Zbog toga je moj stav da ako se država, koja je dio tog ortačkog kapitalizma, ide uplitati u taj proces u pokušaju da ga se sanira onda je vrlo izvjesno da nam se to dogodi opet. Ne možete uzrok problema liječiti istim metodama. Ortački kapitalizam u hrvatskom društvu je izrazito raširen, a afera Hotmail je paradigmatski primjer kako to u stvarnosti funkcionira. Ovako kada to vidite s neporecivim dokazima, onda je svima jasnije kako to u stvarnosti funkcionira', komentirala je Vizek dodajući da je Vlada, odnosno politika, lex Agrokorom pljunula na struku.

Rođački kapitalizam kao temelj lex Agrokora

'Ako ne slušate savjete ljudi u čije je obrazovanje društvo uložilo milijune kuna, od Jasnice Garašić do Petra Miladina, do mene, onda se postavlja pitanje zašto se ulaže novac ako se njihove sugestije i prijedlozi ne uvažavaju. Njih se ignoriralo, to je najveći problem kada je u pitanju odnos politike i struke. Pokušala sam sama promovirati stavove profesorice Garašić kroz svoje istupe jer sam prepoznala da je to eminentna stručnjakinja koja se bavi stečajnim pravom', rekla je Vizek dodajući da joj se čini 'da je proces u priličnoj mjeri kompromitiran' te da akademska zajednica nije bila dovoljno glasna.