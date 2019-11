Markač poklopio Škoru: Policija dobro štiti naše granice, vojska je rezerva

Nakon zadnje sjednice Vijeća za domovinsku sigurnost u ovom mandatu predsjednice Republike Kolinde Grabar-Kitarović, general u mirovini Mladen Markač rekao je u četvrtak novinarima da policija dobro štiti naše granice, a vojska ostaje uvijek kao rezerva. Podsjetimo, predsjednički kandidat i izvođač zabavne glazbe Miroslav Škoro u utorak je predložio da se vojska izvede na granice kako bi se bolje kontrolirale ilegalne migracije

Potvrdio je novinarima da su i na današnjoj sjednici Vijeća o tome razgovarali. "Jesmo, par riječi smo i o tome isto govorili. Samo da vas podsjetim, nekad 1991. godine naš prvi predsjednik dr. Franjo Tuđman rekao je da će naša hrvatska vojska izaći na hrvatske granice. Vidite danas se promijenilo vrijeme i danas nam granicu čuva hrvatska policija, a kao bude trebalo - naša vojska je u pripravi, spremna za pomoć", dometnuo je Markač.

Novinarima je odgovorio da na ovoj sjednici nije bilo riječi o nabavi višenamjenskih borbenih zrakoplova jer su o tome već prije raspravili. U vezi s otkrivanjem spomen-ploče zapovjedniku napada postrojbi JNA na Vukovar general-majoru Mladenu Bratiću u petak u novosadskom kompleksu Vojske Srbije, Markač je rekao da se oni time nisu bavili.

"Mi smo raspravljali o izreci predsjednice koja govori - 'ujedinite se, ne dijelite se'. To je bio i princip rada našeg Vijeća. Pokušali smo suzbiti ovu verbalnu medijsku ratobornost koja danas postoji, željeli smo da to bude miroljubiv pristup problemima i da tu struka odigra glavnu ulogu. Znači, nismo se bavili populizmom, niti je to bila naša nakana u radu Vijeća za domovinsku sigurnost", rekao je.

"Ja ne bih htio komentirati srpskog predsjednika iako ga osobno znam, ali znam ga s te pozicije da je on Šešeljev učenik i da je on krajnje desni radikal u Srbiji. Politika Hrvatske nije takva, neće ni biti. Prema tome, radikalni istupi ne donose Hrvatskoj dobro, niti donosi mržnja. Ne možemo se današnjici osvećivati za prošlost, a isto tako ta verbalna ratobornost brusi zube mržnji i praktički uskraćuje naš hrvatski napredak", odgovorio je Markač na pitanje je li svojevrsna prijetnja i je li time ugrožena nacionalna sigurnost to što srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić kaže da zna svaki komad naoružanja koji je Hrvatska nabavila. Potvrdio je da su na sjednici Vijeća "nešto i o tome progovorili".