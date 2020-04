Marić: Mirovine nisu upitne, stižu 8. travnja, sve ostalo je na stolu

Zdravko Marić, ministar financija, kazao je da mirovine zbog koronakrize nisu upitne, da se u njih neće zadirati i da njihova isplata kreće 8. travnja

"Naša je dužnost gledati kratki rok, ali gledati i budućnost. Hrvatska je imala lošu epizodu. Nije pitanje koliko će biti gospodarski pad hrvatske u jednoj godini. Hrvatska je padala šest godina za redom, ne smijemo to ponoviti", naveo je Marić u Dnevniku Nove TV.

Osigurane su i plaće u travnju, no nastavit će se dijalog sa socijalnim partnerima.

"Mirovine će biti prije Uskrsa, one se ne diraju", istaknuo je Marić.

Što se tiče odgađanja plaćanja PDV-a ističe da, ako je netko naplatio PDV, mora ga uplatiti u državni proračun.

'Svjesno smo ušli u kršenje nekih direktiva. Svi poslodavci imaju mogućnost plaćanja PDV-a po naplaćenoj fakturi. Imamo istu mogućnost za uvoz. Do sada je to bilo pri uvozu opreme i strojeva, sad će biti za sav uvoz slični tretman", kazao je Marić i najavio: "Proteklih dana jako puno ljudi donira, donacije ćemo osloboditi PDV-a, a to se odnosi na donacije za zdravstvene svrhe".

Marić navodi da država može puno lakše izdržati likvidnost od privatnog sektora.

"Mi kupimo likvidnost kako bi je disperzirali u gospodarstvo", istaknuo je i dodao da bi sljedeći tjedan trebalo zaživjeti - krediti za likvidnost obrtnih sredstava poduzetnika. Svi krediti bi trebali 'stati' na tri mjeseca,Ima jako puno onih koji su pogođeni. Moratorij će vrijediti za sve. Krediti za likvidnost i obrtna sredstva za poduzetnike će zaživjeti. Stvar je pristupa komercijalne banke. Minimalno će krediti poduzetnicima i građanima biti moratorijem obuhvaćeni na tri mjeseca", kazao je Marić dodavši da ga je puno ljudi pitalo što što će biti s lesinzima.

'Sve je to na stolu, sve će ići putem jedinstvenog sučelja FINA-e. Ono što je do jučer bilo nezamislivo, danas je zamislivo. Mirovinski fondovi upravljaju sa 110 milijardi kuna imovine, najveći dio toga je u državnim obveznicama. Sve je na stolu. Usmjerit ćemo i mirovinske fondove, da se oslobode ta sredstva i taj novac, da se može na isti način disperzirati", istaknuo je Marić.

Smatra da je kriza ujedno i nova šansa.

"Iz ovoga treba napraviti kratkoročne mjere i sve skupa preživjeti no moramo izvući pouku. Ima jako puno segmenata prerađivačke industrije, imamo transport - sve su to grane koje su hrvatske specifične grane i na tome trebamo graditi našu budućnost", smatra Marić.

Što se turizma tiče, tvrdi da stranci neće pohrliti nikamo nakon pandemije, a ne samo u Hrvatsku.

"Moramo sami sebe spasiti, svoju domaću potražnju poticati. Napravit ćemo dodatne mjere kojima ćemo pojačati stanje na hrvatskom tržištu", dodao je ministar financija Zdravko Marić.