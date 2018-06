Mamićevi odvjetnici u Osijeku su naletjeli na neočekivani modni problem

Stigli su u Slavoniju u trapericama, neplanirano proveli noć u Osijeku, a onda im je zatrebala elegantnija odjeća. Umjesto povratka u Zagreb odlučili su se za kupovinu novih odijela i to - identičnih. Modna je to 'drama' kojoj su doskočili Mamićevi odvjetnici Ivan Stanić i Nikola Mandić

Njih su dvojica kao branitelji stigla u utorak u Osijek, doznaje Večernji, na ročište u istrazi koja se vodi zbog paljenja vikendice Radovana Ortynskog, bivšeg glavnog državnog odvjetnika. U Slavoniju su došli u trapericama jer su se isti dan planirali vratiti u Zagreb, pa onda ponovno sutradan krenuti za Osijek na presudu Mamićima. No jedan im je osječki kolega savjetovao da prenoće u Osijeku jer će ih manje stajati nova odijela nego put do Zagreba i natrag do Slavonije. I oni su ga poslušali.