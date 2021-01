Malenica: Cilj je da Porezna uprava bude tijelo koje će nadzirati imovinske kartice

Ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica izjavio je u ponedjeljak da im je sljedeći cilj povezivati brojne registre kako bi i Porezna uprava postala tijelo koje bi nadziralo imovinske kartice državnih i javnih dužnosnika.

Upitan zašto suci i državni odvjetnici promjene u imovinsku karticu mogu unositi čak i do sljedećeg ožujka, za razliku od ministara koji to moraju učiniti odmah, Malenica je pojasnio da državni i javni dužnosnici moraju do kraja jedne kalendarske godine uvesti promjenu, a suci imaju vremena do 1. ožujka.



"To je određena razlika, međutim bitno je da se te imovinske kartice ažuriraju", poručio je.

Žinić treba pojasniti određena pitanja



Što se tiče odgovornosti sisačko-moslavačkog župana HDZ-ovog Ive Žinića koji živi u državnoj kući, a posjeduje četiri vlastite, Malenica je rekao da Žinić treba pojasniti određena pitanja koja su se pojavila u javnome prostoru.



"Vjerujem da će to pojasniti. Postoji tijelo koje je nadležno za utvrđivanje određenih podataka, istinitost i činjenica koje su navedene u imovinskim karticama, sve je na radu tih tijela", ustvrdio je.

Na pitanje nije li Žinić trebao vratiti državnu kuću kada je shvatio da do nje ne može doći putem darovnice, odgovorio je da ne želi ulaziti u detalje slučaja te da je Žinić pokrenuo proceduru, odnosno zahtjev za darovanjem na koje ima pravo kao branitelj, što do danas nije riješeno.



"Je li se ta procedura mogla završiti ranije, donijeti odluka, to je sad pitanje", rekao je Malenica.

Upitan što misli o dužnosniku koji napiše da posjeduje kuću koju je dobio darovnicom, a potom se ustanovi da je lagao, samo je ustvrdio da bi svi trebali s pažnjom ispunjavati imovinske kartice i unositi istinite podatke. "Postupak dobivanja te nekretnine je u proceduri", dodao je.