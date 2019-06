Ma kakav komunizam, partizani su samo željeli osloboditi zemlju! Glupanima odgovara to da nas netko i danas gnječi, tare i okupira

'Malo sam se prerano rodio, pa je današnji svijet oko mene malo kompliciran', kazao je Ante Jelaska (94) prije nešto više od mjesec dana, kada je u prepunom kazalištu primao Nagradu grada Splita za životno djelo, formalno za područje kulture i umjetnosti. Glumac i kazališni redatelj s četiri desetljeća iskustva u ovom Hrvatskom narodnom kazalištu, u kojem je postavio širok repertoar djela - od vlastitih tekstova do klasika, od Gogolja i Shakespearea do Brešana, Smoje i Uvodića - prije svega je ipak poznat kao partizanski ilegalac i kasniji uvjereni antifašist, pa je povodom Dana antifašizma i pristao dati intervju za tportal

Jelaska sam sebe već pokušava otpisati i prepun je dosjetki poput one da je 'život nezdrava pojava od koje se umire', svako malo ispričava se jer mu misli ponekad odlutaju, no u stvarnosti je - iako ponešto sporiji - još uvijek vrlo fokusiran i sjajno artikuliran. U odnosu na desetljeće ili dva ranije, rekli bismo da je tek nešto blaži i pomirljiviji.

Ne želim biti prepotentan i normalno da sam zahvalan ljudima koji su mi je dodijelili, ali meni je sve to prolazno. Dođem i zahvalim, poklonim se, a kada ostanem sam s njom, samo slegnem ramenima. Nemoj to pisati, da se tko ne uvrijedi.

Nije to više onaj isti kapacitet, sve je isparilo. A do prije koju godinu jedva sam čekao vidjeti kakav mikrofon da malo progovorim.

Jelaska živi u centru Splita, u ulici koja je nekoć nosila naziv Partizanska i koja je u valu preimenovanja početkom devedesetih vraćena znatno dalje u povijest i posvećena knezu Višeslavu. Tu logiku on ne razumije ni danas, pomalo je i ljut, ali kada govori o tome, u glasu se više osjeti razočarenje. Lakše nam to pada uz veseli cvrkut dva tića u kutu, a koje on sam predstavlja kao vlastitu 'pravu obitelj'.

Svaki dan prolazio sam batinanja na preslušavanjima i kad bih se onesvijestilo, izveli bi me van da dođem sebi. I tako ukrug. Ja odgovaram s 'nisam' i 'ne znam', 'nisam' i 'ne znam', a oni tuku i mlate. Ali to me na kraju i spasilo.

Bio sam gimnazijalac, ali sam sudjelovao u organiziranom otporu okupatorima, Talijanima. Kako god to danas zvučalo, bio sam ponosni skojevac i zbog toga sam svršio u zatvoru. Valjda su oni imali neke svoje veze kojima su me provalili.

Ukidali su nazive ulica jer žale zbog toga što su nas mladići pokušali osloboditi od fašističke okupacije, to ti je razlog. Veliki su to apsurdi…

Moja generacija imala je jak sudar s fašizmom u onom ratu, živjeli smo u okupiranoj Dalmaciji koju se željelo potpuno talijanizirati i normalno je to da smo pružali otpor. Imao sam šesnaest godina kad je došlo ljeto i vrijeme podjele svjedodžbi, a oni su nam ih htjeli ispisati na talijanskom. Čuj to.

Ma, ja mislim da o tome uopće ne trebamo previše govoriti i da je sve to jako razumljivo. Antifašizam je oblik okupljanja civilnog i građanskog društva, to je naprosto zdravo društvo. Kakvo bi uopće bilo nego zdravo, ako se odbija od fašizma i s njime sukobljava?

Kako?

Nisam ništa priznao i moj dosje je ostao čist, samo bijeli komad papira koji nisam ni potpisao. Pa kada je došao red na suđenje na Tribune Speciale della Dalmazia u Šibeniku, nisu mi mogli ništa: čak i ta fašistička Italija imala je regule i na neki svoj način bila je pravna država, pa nisu mogli objesiti šesnaestogodišnjaka protiv kojeg nemaju nikakvih dokaza. Umjesto toga ispratili su me na brod i poslali preko mora, u zatvor u Parmu.

Koliko ste ondje proveli?

Dvije godine sam učinio tamo, sve dok fašistička Italija nije krepala, a ja se vratio doma. Zatekao sam oca na samrtnoj postelji i doznao da je cijelo to vrijeme samo stajao na prozoru i zurio u prazno, nije mogao podnijeti to da su odveli njegovo najstarije dijete. Bio je u teškoj depresiji koja mu je donijela i rak, a kada sam se vratio doma, odjednom se oraspoložio. 'Tonči moj, sad mogu umrit kad sam te vidija', kazao je i zagrlilo me.

Tako je i bilo.

Ali tu nije bio kraj rata za vas?

Čim sam se vratio kući, moj mlađi brat Pjero rekao je materi i sestrama da sada napokon može 'otploviti' jer ih ima tko čuvati, pa se zaputio u brda. A iza toga, šta ću, odoh i ja u partizane.

To je bila Četvrta splitska brigada, Deveta divizija. Išli smo u unutrašnjost do Livanjskog polja i prošli sve planine, dolje od Biokova iznad Makarske preko Velebita sve gore do Trsta. Bio je to naporan život, ali i vrijeme je bilo gadno, pa ne možeš očekivati med i mlijeko. Ponosan sam na to što sam bio u partizanima, koliko god se to danas poistovjećuje s komunizmom i drugim stvarima.

Kažete da to nije isto.

Ma kakvi, pa u partizanima nitko nije ni govorio o komunizmu, ni kao ideji ni kao emociji. Ništa! Sve što se kasnije stvorilo rezultat je onog naknadnog ideološkog zaslađivanja.

Jedina svrha i želja partizana bila je osloboditi zemlju od neprijatelja i okupatora i baš zato je sramotno da u ovom gradu i u ovoj državi skoro pa više nema ni spomena na njih, barem kakva ulica ili trg. To je tužno.