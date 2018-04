Lovac na naciste predstavio knjigu u Zagrebu, posebna poglavlja o ustašama Ašneru i Šakiću

Izraelsko-američki povjesničar Efraim Zuroff, koji je odigrao ključnu ulogu u privođenju pravdi preostalih nacističkih ratnih zločinaca u zadnjih više od 3,5 desetljeća, u ponedjeljak je u sklopu 12. Festivala tolerancije – JFF Zagreb predstavio svoju knjigu "Operacija posljednja prilika - Potjera za nacističkim zločincima", u kojoj piše kako su zločinci desetljećima izbjegavali pravdi te kako se, barem neke, i pronalazilo

"Upravo je zato važno da tu knjigu pročitaju oni koji žele povijest promijeniti. To nikome do sada nije uspjelo, a ne može ni današnjim revizionistima koji misle da je to moguće – da se može pretvoriti pobjednike u poražene i obrnuto", rekao je Mesić. To je posebno važno za naše društvo, "jer mi sada živimo u jednom vremenu nuđenja fašizacije, ili ustašizacije", dodao je.

Efraim Zuroff objavio je više od 450 članaka, izvještaja i prikaza o različitim temama povezanima s Holokaustom i drugim pitanjima o židovskom svijetu, među kojima se, uz "Operaciju Posljednja prilika", ističu knjige "Occupation: Nazi-Hunter: The Continuing Search for the Perpetrators of the Holocaust" (1994.) i "Our People; Journey With an Enemy", napisana s litavskom autoricom Rūtom Vanagaitė.

Nominiran je za Nobelovu nagradu za mir 2008., a dobitnik je više priznanja u raznim državama, među kojima je Red kneza Trpimira s ogrlicom i Danicom za "osobit doprinos borbi protiv povijesnog revizionizma i reafirmiranju antifašističkih temelja Hrvatske i uspostavljanju dobrih odnosa Hrvatske i Izraela".

Operaciju "Posljednja prilika II" pokrenuo je u prosincu 2011., s fokusom na čuvare koncentracijskih logora i pripadnike Einsatzgruppen.

Na pitanje – Kada će prestati? – Zuroff odgovara: Kada bude potpuno uvjeren da se više ne može ništa poduzeti. Kao povjesničar koji se bavi Holokaustom smatra da se, kada završi lov na nacističke ratne zločince, mora nastaviti raditi na tome da oni koji žele poricati i/ili iskriviti povijest Šoe ne uspiju u svojim namjerama mijenjanja povijesnih činjenica ili manipuliranja njima.

Upravo je to i ključan razlog iza svog njegovog djelovanja: "Mi smo se borili protiv novog pisanja povijesti, te neke vrste igrokaza koju sada vidimo posebice u baltičkim zemljama, ali i u Hrvatskoj", upozorio je na kraju.