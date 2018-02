Sedamdeset pet godina prošlo je od najkrvavije bitke u povijesti čovječanstva

Rusija u petak obilježava 75. obljetnicu sovjetske pobjede u bitki za Staljingrad, u kojoj su nacisti pretrpjeli prvi veliki poraz u Drugom svjetskom ratu i koju Rusi obilježavaju kao veliku prekretnicu koja je zaustavila širenje nacizma u Europi

Bitka za Staljingrad , koja je trajala od 23. kolovoza 1942. do 2. veljače 1943. godine, jedna je od najvećih bitaka u Drugom svjetskom ratu te jedna od najkrvavijih u ljudskoj povijesti. Smatra se da je bila psihološka prekretnica rata, a Staljingrad je ujedno bio krajnja točka prodora njemačkog Wehrmachta u dubinu teritorija tadašnjeg Sovjetskog Saveza . Sama bitka se vodila na širem području Staljingrada, koji se danas zove Volgograd, a sastojala se od njemačke opsade južnog dijela grada, borbe unutar grada i sovjetske protuofenzive u kojoj su uništene ili zarobljene preostale snage sila Osovine na tom području.

Odmah poslije pokretanja invazije na Sovjetski Savez 22. lipnja 1941. godine sile Osovine brzo su napredovale u dubinu sovjetskog teritorija. Trpeći tijekom ljeta i jeseni višestruke poraze, u prosincu Crvena armija u bitki za Moskvu pokreće snažnu protuofenzivu i uspješno odbacuje njemačke snage od prilaza glavnom gradu.

U proljeće 1942. Nijemci stabiliziraju istočno bojište na crti koja se proteže od Lenjingrada na sjeveru do Rostova na jugu. Na toj crti bilo je i mjesta na kojima su ih Sovjeti uspjeli potisnuti, no to nije bila ozbiljnija prijetnja za Nijemce koji su na jugu kontrolirali veći dio Ukrajine i glavninu Krima, dok je u sovjetskim rukama i dalje bio Sevastopolj te mali dio poluotoka Kerč.

Strateška važnost za Hitlera i Staljina

Nijemci su bili uvjereni da mogu pobijediti Crvenu armiju kad zimski uvjeti više ne budu otežavali mobilnost njihove kopnene vojske, a kako je Staljingrad imao veliko strateško značenje jer je rijeka Volga bila vrlo važan opskrbni put Sovjetskog Saveza od Kaspijskog mora prema središnjoj Rusiji, Hitler je naredio udar na taj grad, ponajviše stoga što je vodeni put bio od ogromnog značenja i za dopremu vojne opreme iz SAD-a Sovjetskom Savezu temeljem Zakona o zajmu i najmu. Njemačko zauzimanje Staljingrada trebalo je prekinuti ovaj opskrbni put, ali i osigurati lijevi bok njihovim snagama za daljnje napredovanje prema Kavkazu i važnim crpilištima nafte na tom području.

Pored strateškog značenja, osvajanje Staljingrada bi, zbog svog imena, za Hitlera imalo veliku ideološku i propagandnu važnost. I njegovom oponentu Staljinu grad je imao veliko simbolično značenje pa je, usprkos tome što je bio pod strašnim pritiskom ograničenog vremena i sredstava, naredio da svi koji su dovoljno snažni da drže pušku moraju biti upućeni u obranu grada. U tom razdoblju rata Crvena armija nije mogla ravnopravno voditi mobilne operacije s njemačkim snagama. No perspektiva vođenja borbi unutar velikog gradskog područja, u kojem će dominirati oružje kratkog dometa, minimizirala je ovu nadmoć Nijemaca.

Prema proračunima Staljinova vrhovnog zapovjedništva, unatoč milijunu poginulih i više od tri milijuna zarobljenih pripadnika Crvene armije, imali su još 16 milijuna sovjetskih građana u vojno sposobnoj starosti.

S druge strane, Wehrmacht je do tada imao milijun poginulih, ranjenih ili nestalih vojnika, a od ukupnog broja tenkova koji su sudjelovali na početku operacije Barbarossa još je samo svaki deseti bio potpuno u funkciji. No Hitler je polazio od pretpostavke da je 'neprijatelj svoju rezervu potrošio u prvoj ratnoj zimi', stoga je zahtijevao od svojih generala zauzimanje Staljingrada.