Ljetne vrućine danas će prekinuti kiša i grmljavina; za vikend opet po starom

Razdoblje suhog i iznadprosječno toplog vremena u unutrašnjosti će u četvrtak ponegdje prekinuti malo kiše, u petak i prolazni pad temperature, a već za vikend, mnogima produljeni, ponovno će biti gotovo ljetni ugođaj, prognoza je vremena koju donosi HRT

Noć i jutro bez vjetra, na moru ponegdje i uz maglu, a danju će puhati slab do umjeren jugozapadni, na otvorenom moru jugoistočni vjetar. Temperatura zraka bez znatnije promjene. I na jugu Hrvatske pretežno sunčano uz slab vjetar te mirno ili tek malo valovito more, no ponegdje u noći i ujutro i smanjenu vidljivost zbog sumaglice i magle.

Kasno navečer zapuhat će umjerena, podno Velebita i jaka bura. Jutarnja temperatura zraka u gorju i u unutrašnjosti Istre od 6 do 11 °C, duž obale i na otocima između 11 i 16 °C. Najviša dnevna od 21 do 25 °C.

Od petka će biti i dalje toplo, ali nestabilno.

I do kraja tjedna će se na Jadranu zadržati pretežno sunčano i toplo vrijeme. U noći na petak i u petak ujutro na sjevernom i srednjem Jadranu puhat će umjerena i jaka bura, no u dane vikenda vjetar ponovno slab. Na kopnu nakon nešto oblačnijeg jutra u petak, nastavak dana kao i vikend bit će u znaku većinom sunčanog, no ipak ne posve stabilnog vremena. Postojat će mala vjerojatnost za popodnevne kratkotrajne pljuskove. Dio unutrašnjosti u petak imat će temperaturu primjereniju kraju travnja, no za vikend ponovno posvuda gotovo ljetne vrijednosti.