Lijepo naše apsurdno sudstvo: Sedamnaest godina čekao je epilog sudske trakavice, a kamate su se množile...

Da su sudovi u Hrvatskoj spori i neučinkoviti, to i nije novost, kao ni činjenica da brojne reforme koje se godinama uzaludno provode nisu dale nekog rezultata. Kako stvar izgleda u praksi, na svojoj koži osjetio je i Viktor Horvatinović, direktor u nekoliko tvrtki talijanske Florian grupacije koja posluje u Hrvatskoj

Prodavao je u njemu makete aviona, tenkova i slične stvari, a onda je ugovor istekao, a on je, kako nam je ispričao, obrt odlučio zatvoriti jer je trebao završiti fakultet, a i čekao ga je odlazak na odsluženje vojnog roka.

'Kad sam to dobio, bio u sam u šoku. Nisam imao pojma da je ovrha pokrenuta toliko vremena jer kad sam vratio ključeve, sve sam bio uredno podmirio. Međutim oni su na teren izašli godinu kasnije i ustvrdili da se dug odnosi za period nakon što sam vratio ključeve do potpisivanja zapisnika', pojasnio je za tportal Horvatinović.

Grad zbog toga pokreće prisilnu naplatu, a Općinski sud u prosincu 1999. godine donosi rješenje o ovrsi koje će do Horvatinovića stići tek u veljači 2011. godine , odnosno više od jedanaest godina kasnije. Uz glavnicu, u rješenju su stajale kamate za 12 godina.

Ugovor s Gradom istekao mu je u listopadu 1997. godine , vratio je, kazao je, tada ključeve Gradu, podmirio sve obveze i nastavio dalje sa svojim životom neopterećen dugovanjima. Bar je on tako mislio.

Na rješenje suda Horvatinović je uložio prigovor, ali je za odlučivanje o njemu sudu trebalo još pet godina, za koje vrijeme je također tekla zakonska zatezna kamata.

Konačno, u rujnu 2017. godine sud je stavio izvan snage rješenje o ovrsi te odredio da će se postupak nastaviti od prigovora protiv platnog naloga.

I onda je na sudu pokrenut parnični postupak u kojem je Grad od Horvatinovića tražio 9.734,98 kuna glavnice, ali i zatezne kamate koje su s 14. siječnja 2020. godine iznosile 28.550,82 kune.

Kako se više ne bi povlačio po sudu, a kamate su se množile, pristao je na nagodbu s Gradom na način da plati glavnicu, pola kamata, troškove ovršnog postupka u iznosu od 400 kuna i sve troškove parničnog postupka.

'Pristao sam na to jer dokaza da sam vratio ključeve kad je ugovor istekao i sve uredno podmirio - nemam. Kad ste mladi, ne razmišljate o nekim formalnostima poput toga da će netko izaći, sastaviti zapisnik i da bi vas mogao teretiti za period u kojem uopće niste bili u prostoru. Međutim od toga je gore to u kakvom je stanju sudstvo i kako ono zapravo funkcionira. Njima je 17 godina trebalo da dostave rješenje i riješe moj prigovor, a kamate su tekle i to nikog ne brine', kazao nam je Horvatinović.

Dodao je da je on u poziciji da može platiti iznos nagodbe, iako nije riječ o beznačajnoj svoti i radije bi ga uložio u obrazovanje djece ili nešto drugo.

'Postavlja se pitanje što bi bilo da je na mom mjestu netko tko to ne može platiti. Netko tko nema novca i uvjeta bio bi u velikim problemima i život bi mu možda bio uništen. Takve se stvari ne bi smjele događati', zaključio je Horvatinović.