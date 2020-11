Kurelić o 'najstravičnijem' scenariju za Ameriku: Ako se ovo dogodi, krvarit će četiri godine

Glavni razlog golema zanimanja Amerikanaca za izbore je to što je Donald Trump bio ozbiljan predsjednik u smislu da je svoja obećanja realizirao, ocijenio je prof. dr. sc. Zoran Kurelić u Dnevniku HTV-a, dodajući da je Trump uzdrmao Ameriku iznutra. 'Ovo je reakcija na jedan ozbiljan mandat jednog predsjednika koji je napravio nered za vrijeme svog mandata. Tako da Amerika sva trepti, možda bude više od 150 milijuna ljudi koji će glasati', ocijenio je Kurelić, dodajući kako veliko zanimanje postoji i u jednom i u drugom taboru

'Ako dobije Biden, onda će to biti jedan od glavnih razloga zašto je dobio. Da nije bilo korone, Trump bi ušao sa superekonomijom u izbore', rekao je i zaključio: 'Da nije bilo korone, Trump bi bio nevjerojatan favorit.' Činjenica je, kaže, i da se Trumpova administracija nije 'proslavila' upravljanjem ovom krizom.

Na pitanje što bi za svijet značio ostanak Donalda Trumpa u Bijeloj kući, kao i što bi za njega mogao značiti ulazak Joea Bidena u nju, odgovorio je: 'Nema uopće sumnje da će on nastaviti s ovom agendom, to je promjena karaktera međunarodnog kapitalizma, dakle s modela uspostave globalnog tržišta ide se na nacionalistički kapitalizam. Konfrontacija sa svima, uključujući s Europskom unijom. Potpuno razbijanje ideje Zapada i destabilizacija NATO-a. I promjena američkog političkog sustava koliko god ga on bude mogao izmijeniti iznutra. Dakle, on će nastaviti još žešće ako dobije. Ako dobije Biden, pokušat će stabilizirati, vratiti nazad pariški dogovor, ići će nazad u Svjetsku zdravstvenu organizaciju, stabilizirat će NATO, odnose s Europom. Bit će to veliki izbor, ovaj put je ozbiljan izbor za Amerikance, ali tiče se i nas', zaključio je.