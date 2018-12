Kujundžić priznao: Javna je tajna da se u Hrvatskoj prima mito, nažalost i u zdravstvu

Ministar zdravstva Milan Kujundžić u intervjuu za Dnevnik Nove TV osvrnuo se na goruća pitanja u zdravstvu poput tužbi za neisplatu prekovremenih sati liječnika, mogućeg poskupljenja inzulina za dijabetičare ali i pojavi mita u zdravstvu. 'Javna je tajna da se u Hrvatskoj prima mito u svim segmentima, nažalost i u zdravstvu', kazao je

Što se tiče tužbi zbog prekovremenih sati, kazao je da je to 'veliki problem koji je takav već pet godina'.

'U međuvremenu nije sklapan novi kolektivni ugovor. Ovdje imamo situaciju gdje ljudi rade jedan posao do 16 sati po jednoj cijeni, a nakon 16 po nešto manjoj cijeni. To je ono što liječnici s pravom kažu da treba drugačije platiti i to će u novom kolektivnom ugovoru sigurno biti riješeno. S druge strane, po obveznome planu, tako je potpisan kolektivni ugovor, i to će biti predmet suda', pojasnio je za Novu TV.

U budućnosti planira riješiti taj problem i uvjerava da ovako neće ostati.