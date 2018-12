Kujundžić: Ništa novo ne događa u vezi cijene inzulina i tek će se vidjeti što će biti

Ministar zdravstva Milan Kujundžić izjavio je u srijedu da se ništa novo ne događa u vezi cijene inzulina i tek će se vidjeti što će biti, ponovivši da je u tijeku postupak utvrđivanja cijena lijekova koje će plaćati HZZO za sve lijekove koji se propisuju na recept, a ne samo za inzulin

'Inzulin ili bilo koji lijek - svi idu po istom modelu. Postoje skupine lijekova i ponude dolaze po skupinama. Onaj tko daje najnižu cijenu - to je osnovna lista, a svi drugi koji imaju višu cijenu idu na nadoplatu - to je dopunska lista', kazao je Kujundžić.

Vezano za najave tužbi stotinjak liječnika u dubrovačkoj bolnici zbog krivo obračunatih prekovremenih sati, Kujundžić je ustvrdio da se radi o problemu koji traje od potpisivanja kolektivnog ugovora 2012. godine, o to će se riješiti novim kolektivnim ugovorom.

Upitan hoće li biti kakve promjene što se tiče inzulina odgovorio je : 'To moramo vidjeti što će biti. Ništa se novoga ne događa s inzulinom. Isto se odnosi na sve lijekove'.

'Prekovremeni sati su problem koji traje s potpisom kolektivnog ugovora od 2012. gdje su ljudi koji rade isti posao plaćeni do 16 sati po jednoj tarifi, a iza toga po drugoj tarifi. A po obveznom pravu i kolektivnom ugovoru, po tumačenju pravnika, to je plaćano uredno. To će sada biti sudski procesi i teško je unaprijed reći', kazao je.

To će biti riješeno u novom kolektivnom ugovoru, tako da takvih disproporcija više neće biti, poručio je Kujundžić.