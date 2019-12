Kujundžić: Ministarstvo će provjeriti eventualne zakonske propuste u smjeni Nogala

Ministar zdravstva Milan Kujundžić u petak je poručio da će Ministarstvo provjeriti je li bilo zakonskih propusta u smjeni ravnatelja Dječje bolnice Srebrnjak Bore Nogala, koji tvrdi da je, nakon 23 godine na čelu bolnice, naprasno smijenjen političkom odlukom

Nogala je u srijedu razriješilo Upravno vijeće bolnice, navodeći kao razlog kršenje zakona u zapošljavanju liječnika.

Kujundžić ističe da Grad Zagreb kao vlasnik bolnice odlučuje o upravljačkim tijelima, a je li bilo zakonskog prekršaja u smjeni Nogala provjerit će službe Ministarstva.

Osvrnuo se i na zadnje izvješće Europske komisije, koje pokazuje da se u Hrvatskoj živi oko tri godine kraće od prosjeka EU, te da Hrvatska zaostaje u gotovo svim segmentima za europskim prosjekom.

Jedan od glavnih razloga tako loših pokazatelja Kujundžić vidi u nezdravom životu građana, koji puno puše i piju, a malo se kreću.

'Relativno malo mislimo na svoje zdravlje jer mislimo da se bolest događa nekom drugome. Kao nacija trebat ćemo raditi na tom problemu, svatko prvenstveno na sebi', rekao je ministar komentirajući novi pregled zdravlja i zdravstvene zaštite u zemljama EU-a.

Iako se u izvješću navodi porast broja liječnika i sestara u hrvatskom zdravstvenom sustavu, Kujundžić je oštro odbacio tumačenja da je loše upravljanje sustavom odgovorno za sve veći broj prekovremenih sati zdravstvenog osoblja.

'Istina je da je u sustavu više oko 600 liječnika i 2000 sestara u odnosu na stanje prije tri godine. No, medicina se mijenja, prije se nije radilo kao danas oko stotinu postupaka u dijagnozi neke bolesti. To podrazumijeva puno veći posao i više subjekata koji postavljaju dijagnozu i liječe', tumači Kujundžić velik broj prekovremenih sati zbog kojih liječnici traže poseban zakon kojim bi se to pitanje reguliralo.