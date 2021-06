Krstulović Opara poništio svoju odluku, nema nagrade za gradsku administraciju

Dojučerašnji splitski gradonačelnik Andro Krstulović Opara u posljednji je trenutak, neposredno prije primopredaje vlasti nasljedniku Ivici Puljku, ipak poništio svoju odluku kojom je dijelu zaposlenika gradske uprave namjeravao dodijeliti 'nagradu za vjernost', neku vrstu stimulacije, u iznosu od 10 do 30 posto njihove plaće

Kako je objašnjeno tportalu, proces je započeo znatno ranije: tada su svi pročelnici ocijenili zaposlenike u svojim službama i predložili najbolje od njih - neki samo jedno ili dvoje, a neki čak dvadesetak. Gradonačelnik na odlasku prihvatio je i potpisao sve prijedloge. Potom je došao red na njega te je trebao nagraditi sebi neposredno podređene službenike, no odluka je izašla u javnost i to je protumačeno tako da on 'pogoduje svojim ljudima'. Pojavili su se i disonantni tonovi unutar gradske uprave.

Krstulović Opara stoga je odlučio odustati pa je poništio sve odluke - i pročelničke i vlastite. Nagradu neće dobiti nitko.