Krstičević prozvao Ministarstvo pravosuđa i DORH zbog neprocesuiranja ratnih zločina u Vukovaru

Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Damir Krstičević izjavio je u srijedu u vezi procesuiranja ratnih zločina da za Vukovar nije učinjeno koliko je trebalo, a za to su odgovorni Ministarstvo pravosuđa i DORH.

"Mislim da nije učinjeno koliko je trebalo biti učinjeno. Jasno, postoje institucije koje su za to odgovorne, to su Ministarstvo pravosuđa i DORH. Jasno da se za svaki zločin treba odgovarati, to su ti resori koji su odgovorni za to", kazao je Krstičević novinarima u Vukovaru nakon polaganja vijenaca na grob general-bojnika Blage Zadre na Memorijalnom groblju žrtava Domovinskog rata.

Ustvrdio je kako je aktualna Vlada od početka jako puno toga napravila za Vukovar po mnogim pitanjima.