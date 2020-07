Krenuo je udarni turistički vikend: Gužva na Lučkom, graničnim prijelazima, Krčkom mostu...

Kreće udarni turistički vikend. U petak u rano poslijepodne HAK javlja o gužvama na hrvatskim prometnicama i graničnim prijelazima

Mokri su i skliski kolnici od kiše mjestimice na cestama u Gorskom kotaru. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila.

A1 Zagreb-Split-Ploče

pred naplatom Lučko u smjeru mora kolona je oko 500 m;

pred naplatom Lučko u smjeru Zagreba kolona je oko 3 km;

pred naplatom Demerje u smjeru Zagreba kolona je oko 1 km;

povećana je gustoća prometa između Zagreba i Zadra u oba smjera;

do 31. srpnja, od ponedjeljka do četvrtka do 10 sati i iza 18 sati te petkom do 9 sati i iza 18 sati u zoni čvora Žuta Lokva i ulaznom kraku iz smjera čvora Žuta Lokva višekratno će se zaustavljati promet, zbog isključivanja izvanrednih prijevoza. Tijekom srpnja privremeno zaustavljanje prometa bit će subotama između 23 sata i 6 sati.