Lakše do mora: Kreće se u proširenje autoceste Zagreb - Karlovac - Bosiljevo II

U oglasniku javne nabave u ponedjeljak je objavljena javna nabava Hrvatskih autocesta (HAC) vrijedna 3,85 milijuna eura ne računajući PDV, koja se odnosi na izradu projektne dokumentacije za proširenje autoceste Zagreb - Karlovac - Bosiljevo II

Za dionicu od Zagreba do Karlovca potrebno je pripremiti projektnu dokumentaciju do razine građevinske dozvole, a za nastavak od Karlovca do čvora Bosiljevo II traži se lokacijska dozvola.

Autocesta Zagreb - Karlovac u promet je puštena prije pola stoljeća, a već godinama predstavlja usko grlo tijekom turističke špice, pogotovo tijekom vikenda kada su uobičajene smjene turista.